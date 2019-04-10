ترامب يتصل بالأمير محمد بن سلمان لبحث ممارسة أقصى ضغط على إيران

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الأربعاء، وبحث معه عددًا من القضايا التي تهم استقرار المنطقة.

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وقال البيت الأبيض إن ولي العهد وترامب بحثا الدور الحاسم للمملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط، وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.