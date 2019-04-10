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ترامب يتصل بالأمير محمد بن سلمان لبحث ممارسة أقصى ضغط على إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الأربعاء، وبحث معه عددًا من القضايا التي تهم استقرار المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن ولي العهد وترامب بحثا الدور الحاسم للمملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط، وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.
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