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ترامب يتصل بالأمير محمد بن سلمان لبحث ممارسة أقصى ضغط على إيران

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2019-04-10

ترامب يتصل بالأمير محمد بن سلمان لبحث ممارسة أقصى ضغط على إيران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الأربعاء، وبحث معه عددًا من القضايا التي تهم استقرار المنطقة.

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وقال البيت الأبيض إن ولي العهد وترامب بحثا الدور الحاسم للمملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط، وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.

 





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