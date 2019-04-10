4 كاميرات.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف Honor 10i الجديد في المملكة

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة هونر عن هاتفها الذكي الجديد Honor 10i هونر 10 آي في المملكة، والذي يأتي بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية، إلى جانب مساحة تخزينية كبيرة بسعة 128 جيجابايت.

ويقدم هاتف Honor 10i هونر 10 آي تصميمًا تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، مع وجود حافة كبيرة نسبيًا أسفل الشاشة، مع مستشعر دائري لبصمات الأصابع على الجهة الخلفية للهاتف ووجود منفذ تقليدي للسماعات بمقاس 3.5 ملم.

ويتوفر هاتف Honor 10i هونر 10 آي بثلاثة ألوان متنوعة تشمل اللون الأحمر المتدرج واللون الأزرق المتدرج، بالإضافة إلى اللون الأسود اللامع، لكن الهاتف لا يدعم ميزة مقاومة الماء كما يعتمد على منفذ Micro USB للشحن وليس USB-C.

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كما يأتي Honor 10i هونر 10 آي بشاشة IPS LCD قياسها 6.2 بوصة بدقة FHD أو 2340×1080 بكسل بكثافة حوالي 415 بكسل/بوصة، وهي الشاشة التي تأتي بأبعاد 19.5:9 وتشغل حوالي 90 في المئة من حجم الهاتف بفضل الحواف الصغيرة ووجود “النوتش”.



ويمكن لهاتف Honor 10i هونر 10 آي التعرف على 22 فئة من الأشياء وأكثر من 500 مشهد ثم ضبط إعدادات التصوير تلقائيًا اعتمادًا لالتقاط أفضل صور ممكنة، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة التصوير الليلي الفائق اعتمادًا على ميزة هواوي لتثبيت الصورة AIS، كما اهتمت هونر بكاميرا السيلفي في هونر Honor 10i هونر 10 آي حيث زودت الهاتف بكاميرا دقتها 32 ميجابكسل، مع دعم التجميل التلقائي للصور اعتمادًا على تقنيات الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى ضبط شدة التعرض للضوء لالتقاط أفضل صور سيلفي ممكنة.

ويعمل Honor 10i هونر 10 اي بنظام التشغيل أندرويد 9.0 باي مع واجهة EMUI 9.0، مع معالج هواوي Kirin 710 ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت، ويتوفر الهاتف بمساحة تخزينية سعتها 128 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 512 جيجابايت، ويدعم الهاتف تشغيل خطين، بالإضافة لدعم شبكات الجيل الرابع 4G وتقنية بلوتوث 4.2 وتشغيل راديو FM، ويحمل الهاتف بطارية قدرتها 3400 ميللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

أما بالنسبة إلى سعر Honor 10i هونر 10 آي فهو 999 ريالاً.