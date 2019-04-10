تعليق الدراسة .. لم يتحقق رغم الغبار والأمطار!

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب أولياء أمور، صباح اليوم الأربعاء، بإعلان تعليق الدراسة بسبب الطقس غير المستقر الذي تتعرض له بعض المناطق، خاصةً مع تحذيرات ⁧الدفاع المدني⁩ من تقلبات جوية على مناطق ⁧الرياض⁩ والشرقية⁩، والقصيم⁩ والمدينة المنورة⁩ وحائل والمحافظات التابعة لهم جميعًا، ودعوتهم لأخذ الحيطة والحذر.

وقال أولياء أمور: إن تعليق الدراسة مطلب نظرًا للحالة الجوية والحساسية الشديدة والربو لدى بعض الطلاب، خاصةً مع تأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الحالة التي تتعرض لها غالبية المناطق اليوم عبارة عن أمطار رعدية وغبار، حيث كان من المفترض أن يتم تعليق الدراسة مساء أمس بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد، وبناء على ما تقتضيه دواعي الأمن والسلامة، وحفاظًا على سلامة منسوبي التعليم.

وتعجب أولياء أمور الطلاب والطالبات من عدم تعليق الدراسة في وقت باكر بالمناطق التي تتعرض لطقس غير مستقر، خاصةً وأن الحالة الجوية مستمرة حتى مساء اليوم الأربعاء، متسائلين: لماذا لم تعلن إدارات التعليم تعليق الدراسة وتجازف بمنسوبيها بهذا الشكل؟!

شروط تعليق الدراسة

وقررت وزارة التعليم قبل أشهر، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى أن تعليق الدراسة سيكون محصورًا على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، أن ذلك القرار يأتي نتيجة تساهل الكثير من إدارات التعليم والجامعات في تعليق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبيهات بسيطة من الأرصاد.

ماذا يعني تعليق الدراسة ؟

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ووفقاً للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

طقس غير مستقر

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية.