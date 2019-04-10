ضيوف برنامج العمرة والزيارة يطلعون على مجمع كسوة الكعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذين يمثلون المجموعة الـ14 للبرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الرابع على التوالي البالغ. عددهم 225 معتمرا ومعتمرة اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث اطلعوا على مراحل صناعة الكسوة واستمعوا إلى شرح عن تاريخ صناعة الكسوة والمواد الخام المستخدمة في صناعتها، وبداية إنشاء المجمع ومراحل تطوره.

وشاهد الضيوف نماذج وصورا تتحدث عن المراحل التاريخية عن صناعة ثوب الكعبة المشرفة، وتجولوا في مختلف الأقسام، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع العاملين فيه، وتوقفوا طويلا أمام مهارة العمال في قسم صناعة الحزام.

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وأجاب المسؤولون عن تساؤلات الضيوف التي تركزت على تاريخ صناعة الكسوة، وبداية إنشاء المجمع حتى وصل إلى هذا المستوى من التقدم.

بعد ذلك انتقلوا لمعرض عمارة الحرمين الشريفين وتجولوا في قاعاته واطلعوا على أهم المقتنيات النادرة التي يحتويها، وعلى مجسمي الحرمين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوجرافية نادرة، إضافة إلى الصور الفوتوجرافية للحرمين، ومقتنيات الحرمين القديمة والحديثة وبئر زمزم وباب الكعبة المشرفة.

وفي نهاية الزيارة رفع الضيوف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على عنايتهما بكل ما يهم الإسلام ويخدم المسلمين في العالم، مؤكدين أنهم يقدرون للمملكة وقيادتها مواقفها المشرفة مع العلماء والشخصيات الإسلامية وجمع الأمة الإسلامية على كلمة سواء ودعمهم ومساندتهم التي تجسد ريادة المملكة للعالم الإسلامي وحرصها على رفعة شأن المسلمين.