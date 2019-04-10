حد الحرابة لإرهابي يمني قتل رجل أمن عمدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حد الحرابة بالمدعو عمر سعيد باهيصمي - يمني الجنسية - الذي أقدم على قتل رجل أمن. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن عمدا وعدوانا، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني عمر سعيد باهيصمي أمس بمدينة أبها في منطقة عسير.



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