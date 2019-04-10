بالقوة والحزم.. أمن الدولة تضيق الخناق على الإرهابيين وتفشل مخططاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بالقوة والحزم.. واصلت رئاسة أمن الدولة ملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم والإطاحة بهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمة لأجندات خارجية، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم على ما قاموا به من جرائم وترويع للآمنين.

وفيما أعلنت رئاسة أمن الدولة أمس الأول تمكنها في عملية استباقية من قتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على اثنين في القطيف، حذرت كل من يتعامل مع العناصر الإرهابية بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة.

وأوضح المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة، بأنه ومن خلال متابعة جهاتها المختصة للأنشطة الإرهابية بالقطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها، تمكنت فجر الأحد الماضي في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيا، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبوحدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له، وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فجرى التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجؤوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، واستولوا على (صهريج) تحت تهديد السلاح، والذي جرى إعطابه على مسافة (2) كيلو متر من محطة أخرى.

نتائج العملية:

مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263) أحد المطلوبين على قائمة الـ(9) المعلن عنهم في 29 محرم 1438هـ.

مقتل المطلوب محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم (1054136393)

القبض على مطلوبين آخرين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن

جميع المشار لهم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بقضايا إرهابية وقعت خلال الفترة الماضية بالقطيف

مضبوطات داخل سيارة الإرهابيين

• سلاح رشاش: 1

• مسدس من نوع جلوك: 2

• مخازن رشاش: 7

• مخزن مسدس جلوك: 1

• قنبلة شديدة الانفجار: 2

• قنبلة صوتية: 1

• هوية بحرينية مزورة تحمل صورة المطلوب ماجد علي الفرج

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• 66178 ريالا

• 126 طلقة رشاش حية

• 15 طلقة مسدس 9 ملم

قضايا ارتبطت بالمطلوبين

• إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن

• مهاجمة وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية

• تعطيل الحياة العامة

• جرائم السرقة والسطو المسلح

• الاختطاف والاغتصاب

• ترويج وتهريب المخدرات

• إصابة سيدة بحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود

• إصابة سائق الصهريج الباكستاني

• إصابة 2 من رجال الأمن وهما يتلقيان حاليا العلاج اللازم