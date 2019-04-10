أمير مكة بالنيابة يستمع لمقترحات الأهالي ويكرم «فرسان التعليم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في قصر الضيافة بمكة أمس، عددا من أهالي أم القرى، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول التنمية في المنطقة.

كما كرم الأمير بدر بن سلطان بمقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، طلاب تعليم مكة الفائزين ببطولة «فرسان التعليم» على مستوى المملكة، وهم سلمان فهد خياط، وعمرو نزار قاروت، ومعاذ سعود الشامي.

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وبارك للطلاب الفوز، متمنيا لهم استمرار التوفيق والتميز في مختلف المجالات.

من جهته ثمن المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد الحارثي، تكريم الأمير بدر بن سلطان للطلاب، مشيرا إلى أن هذا التكريم دافع قوي لهم لمواصلة التميز والصدارة.

واختتمت مسابقة فرسان التعليم الخميس الماضي بعد أن توج فريق تعليم منطقة مكة باللقب، وهدفت المسابقة إلى تعزيز الثقافة العلمية والعامة لدى الطلاب، وتنمية مهارات التعليم الذاتي، والتفكير الناقد والإبداعي، والتعبير بطلاقة، وفصاحة، وزيادة التلاحم بين الطلاب، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم.

وشارك في المسابقة طلاب من 16 منطقة تعليمية في المملكة.