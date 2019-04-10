السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة أمس ورشة عمل تحت عنوان «آلية تطبيق لائحة اللوحات الدعائية والإعلانية». وتأتي الورشة تماشيا مع الخطط التطويرية لوزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى تثقيف رؤساء الأقسام وكافة المختصين بالأمانة للكشف على المحلات التجارية وتعريف الموظفين بالاشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية وتعزيز مهاراتهم ورفع قدراتهم للارتقاء بمستوى متابعة المنشآت التجارية بالعاصمة المقدسة والعمل على تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص المهنية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة تناقش تطبيق لائحة اللوحات الدعائية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.