16 % من عينات العسل غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل مختبر أمانة منطقة عسير خلال مارس الماضي نحو 742 عينة من العسل الذي تم تحليله والكشف عليه لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية، إذ أظهرت التحاليل أن 83% من عينات العسل مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية بعد فحصها والتأكد من سلامتها، فيما بلغت نسبة العسل غير المطابق 16% .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مختبر الأمانة يواصل أعماله لخدمة المنطقة وجميع مناطق المملكة من خلال الكشف المجاني، حيث يستقبل المختبر العينات لإجراء فحوصات الكشف عن جودة العسل، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه، إضافة إلى قيام المختبر بتدريب طلاب جامعة الملك خالد بنين وبنات، بجانب المشاركة في مهرجانات العسل للرقابة على جودة العسل، والمشاركة في ندوات علمية عدة وورش عمل، مبينا أن الخطة المستقبلية لمختبر أمانة عسير هي إضافة المزيد من الاختبارات في الكشف عن جودة العسل، والكشف عن السموم الفطرية، والفحص الجرثومي «الميكروبيولوجي للأغذية»، والكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR عوضا عن أن المختبر سيستقطب كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا ومتخصصا في مجال الأحياء الدقيقة.