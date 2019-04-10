20 مبادرة سياحية لخدمة الحجاج والمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

استلمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة 20 مبادرة في خدمة الحجاج والمعتمرين، ضمن مبادرات التميز الوظيفي «الموظف القدوة» المعنية بأصحاب التجارب الناجحة في الفنادق لعام 2018م في إطار مبادرة الهيئة للتميز في تقديم الخدمات السياحية لبرنامج «كيف نكون قدوة».

وأفاد مدير عام الهيئة بمكة المكرمة الدكتور هشام مدني بأن التكريم يقدم نموذجا حقيقيا للصناعة الفندقية والسياحية ويعد انعكاسا للتحفيز والتشجيع للطاقات السعودية على اختلاف تخصصاتها خاصة أصحاب تلك المبادرات المتميزة الذين أثروا القطاع وأسهموا في رفع فاعلية الأداء سعيا نحو التميز، مؤكدا أن تلك المبادرات ستخضع لدراسة كاملة لاستيفاء شروط المبادرات كافة، تمهيدا لتكريمهم وتحفيز الموظفين كافة لتجويد خدماتهم السياحية.

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وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة تصف تقديم المبادرات في خدمة الحجاج المعتمرين بشرف لا يضاهيه شرف وتكريم لا يماثله تكريم، لافتا إلى أن العمل الممنهج في دراسة احتياجات الحجاج والمعتمرين واستيفاء متطلباتهم معيار مهم يقودنا نحو التكاتف والتعاضد لتقديم الخبرات في خدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم والقادمين من خلفيات ثقافية مختلفة ومتنوعة.

وبين أن المبادرات التي جرى تقديمها مختلفة الأنماط والرؤى، حيث قدم الفائزون من خلالها عصارة تجاربهم وإبداعاتهم، مفيدا في ذات السياق بأن تلك العطاءات المتجددة تعد من المحفزات لبقية العاملين في مرافق الإيواء، وهذا التكريم يعد نهجا أصيلا لدى السياحة بغية الوصول إلى التميز في القطاعات الفندقية المنشودة كافة.

وأوضح أن المبادرات الفائزة ستتم محاكاتها والتعريف بها لضمان الاستمرارية، مؤكدا أن الهيئة ستقدم دعمها الكافي والكامل لكل الإبداعات التي تقدم خدماتها.