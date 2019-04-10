نجومية الجولة لأسبريلا وفوساتي وجمهور الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

توجت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، مهاجم الفيحاء، الكولومبي دانيلو أسبريلا، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما توجت المدير الفني للأهلي، الأوروجوياني خورخي فوساتي بجائزة أفضل مدرب، فيما نال جمهور الاتحاد جائزة الجمهور المثالي.

Advertisements

واختير أسبريلا أفضل لاعب للمرة الأولى في النسخة الحالية، لنجاحه في قيادة فريقه للفوز على التعاون، بتسجيله ثنائية ساعدت الفيحاء في رفع رصيده إلى 25 نقطة ووضعته في المركز الـ14.

فيما يعود حصول فوساتي على جائزة أفضل مدرب لأول مرة أيضا، لتمكنه من قيادة الأهلي للفوز على الشباب في قمة لقاءات الجولة برباعية نظيفة حافظ بها على مركزه الخامس في سلم الترتيب، وبفارق الأهداف عن التعاون الرابع.

نالت جماهير الاتحاد الجائزة المثالية، بعد أن حضر 23897 مشجعا ومشجعة منها مواجهة الفريق أمام الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليسهم هذا الحضور في فوز الفريق العريض بنتيجة 4-1، وهي المرة الثامنة التي تنال فيها جماهير الاتحاد الجائزة كأكثر الجماهير تحقيقا لها.