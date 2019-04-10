ضحية الدهس في مونستر تعتزل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت لاعبة كرة الطائرة الألمانية، كيارا هنهورست، وضع نهاية لمسيرتها بعد إخفاقها في التعافي من الإصابة التي تعرضت لها جراء الهجوم الانتحاري بشاحنة، الذي وقع في مدينة مونستر الألمانية العام الماضي.

وقالت اللاعبة الألمانية (22 عاما) في تصريحات لموقع نادي يو إس سي مونستر الألماني «منذ نوفمبر الماضي وأنا أرى الصور مزدوجة، الضغط على العصب البصري كان هائلا بعد الحادث وهو ما تسبب في هذا المرض الثانوي».

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يذكر أنه في الثامن من أبريل 2018، أقدم رجل ألماني يقود شاحنة على دهس مجموعة من الأشخاص كانوا متواجدين داخل أحد المطاعم بوسط مدينة مونستر.

وأصيبت هنهورست بجروح بالغة في الرأس جراء الحادث، ولكنها تمكنت بعد بضعة أشهر من العودة للملاعب والمشاركة بدوري كرة الطائرة الألماني.

وأضافت هنهورست قائلة «الأطباء يقولون إن الصور المزدوجة يمكنها أن تختفي مع الوقت ولكن يجب أن أتراجع خطوة للخلف وأترك الرياضة الاحترافية».