6 قتلى بين المعتصمين في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الخرطوم أعلنت «لجنة أطباء السودان المركزية» أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء «ميليشيات النظام وأجهزته الأمنية» على المعتصمين أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم إلى ستة قتلى بينهم ثلاثة من أفراد الجيش السوداني. وقالت لجنة الأطباء، إن أربعة سودانيين «ثلاثة من أفراد الجيش السوداني وكادر طبي» توفوا صباح أمس برصاص القوة التي حاولت فض الاعتصام واشتبكت مع قوة من الجيش السوداني. وأفادت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي في وقت سابق بمقتل شخصين من جراء الاعتداء على المعتصمين أمام قيادة الجيش.



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