قتلى وجرحى في هجوم مسلح بليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بنغازي

أفاد شهود عيان بوقوع هجوم مسلح أمس على بلدة الفقهاء جنوب ليبيا، وقالوا لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثلاثة آخرين في المدينة الخاضعة للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر المتحالف مع مجلس النواب الليبي.

وأضاف الشهود أنه بعد منتصف الليل دخلت مجموعات مسلحة على متن 13 سيارة إلى منطقة الفقهاء، وفصلوا الاتصالات والكهرباء وأشاروا إلى أنهم قتلوا جنديا في مقر الحرس البلدي وانتقلوا بعدها إلى رئيس الفرع البلدي بالمدينة أحمد ساسي، وقتلوه وأحرقوا منزله ومنازل أخرى لشخصيات مطلوبة لديهم، فضلا عن مقتل شخص مجهول الهوية، وغادروا المنطقة فجرا.