السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ اسطنبول رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الخسارة التي مني بها في انتخابات إسطنبول، وأكد أنه سيتقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات لإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية، وقال علي إحسان يافوز نائب رئيس الحزب «سنقول إننا نريد إعادة الانتخابات في إسطنبول».



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كانت هذه تفاصيل خبر حزب إردوغان يرفض خسارة إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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