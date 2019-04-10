حملة في كولونيا ضد عصابات تهريب البشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كولونيا

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية صباح أمس حملة مداهمات وتفتيش ضد عصابات تهريب البشر في أكثر من 30 عقارا بمدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن نحو 300 محقق شاركوا في الحملة، مضيفا أنه جرى تنفيذ أمري اعتقال.

وبحسب بيانات المتحدث، تستهدف الحملة عصابات تهرب أفرادا من إيران والعراق إلى ألمانيا.