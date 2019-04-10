التنفس من الأنف صحي أكثر من الفم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هل تساءلت يوما ما إذا كان من الأفضل الشهيق من الأنف أم من الفم؟ أم هل تفترض أن الأمر سيان؟
ومن وجهة نظر طبية، هناك فارق في الواقع. فالشهيق من الأنف صحي أكثر من الفم.
وهذا يرجع لأن الأنف يضمن أن أي هواء يدخل الجسم يكون دافئا ونظيفا ورطبا قدر المستطاع، ويميل أغلب الأشخاص للتنفس بعمق أكثر من خلال أنوفهم، وهو ما يعد أفضل بشكل عام.
والأمر صحيح أيضا عند الزفير ففي حالة الزفير من الأنف، من المحتمل أن يتخلص المرء من كمية أكثرمن نفايات الهواء.
وهذه المعلومة مهمة خصوصا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.
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