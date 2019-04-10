هل القطط كائنات انطوائية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إذا ظهرت بعض العلامات التي تشير إلى انطوائية وخمول قطتك، فاعلم أنك أنت السبب. ففي ورقة بحثية أجرتها كريستين فيتال المهتمة في مجال سلوك الحيوان، قالت لموقع ZME Science، إن القطط كائنات اجتماعية ذات مزاج متغير كالإنسان تماما، وإن تصرفاتها عادة ما تصدر كردات فعل لتصرفات مالكيها.

ففي دراسة أجريت على 46 قطة، وعلى مرحلتين بقيت القطط داخل غرفة بصحبة شخص لم يقدم لها أي اهتمام أو أي تصرف يدعو للألفة. لم تستجب له القطط حينها ولم تتفاعل وانصرفت عنه بعيدا، أما في الثانية كانت بصحبة مالكيها الذين أظهروا لها الاهتمام، حيث أبدت القطط نوعا من التفاعل والمرح.