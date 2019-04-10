إغلاق 28 محلا مخالفا وإيقاف 37 عاملا بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القطيف أسفرت زيارات إدارة الخدمات التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال رجب الماضي، ضمن حملة «#غذاؤكم_أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات كافة بالمملكة، عن تسجيل 248 مخالفة و581 إنذارا، وإغلاق 28 محلا مخالفا، وإيقاف 37 عاملا مخالفا للاشتراطات الصحية والبلدية، واحتساب غرامات مالية على المخالفات، وضبط وإتلاف 1680 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و30 لتر عصير متنوعة، مجهولة المصدر.



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