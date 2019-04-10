القتل تعزيرا لمروجي حبوب إمفيتامين بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمروجي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، إذ تم القبض على كل من محمد رضوان بدر الدين البش «سوري الجنسية» وياسر صالح حسين اليهري «يمني الجنسية» لتهريبهما وتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين محمد رضوان بدر الدين البش وياسر صالح حسين اليهري أمس في منطقة الجوف.
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