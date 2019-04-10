اختيار عضوين بهيئة المركز الوطني للوثائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضحت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أنه صدر أمر سام بتجديد عضوية الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد، واختيار الدكتور عبدالمحسن بن حسن الحربي، والدكتور منصور بن عبدالله الزامل، لعضوية هيئة المركز لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن الأمر يأتي بناء على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يكون من أعضائها ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم.

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ولفتت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى أن من مهامها رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها وكذلك اقتراح ما تراه مناسبا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.

كما تضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات الموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

ويترأس هيئة المركز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين دارة الملك عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.