نائب وزير الداخلية يدشن الحملة السنوية للتبرع بالدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين بالوزارة صباح أمس، الحملة السنوية للتبرع بالدم التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ولمدة ثلاثة أيام.
وعبر الدكتور ناصر الداوود عن شكره وامتنانه لجهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها، وتعريفهم بدورها في إنقاذ حياة الآخرين والمحافظة على الصحة العامة.
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