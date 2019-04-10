العمل تطلق مبادرة سفراء المسؤولية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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في خطوة تهدف إلى استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجالات المختلفة واستثمار تأثيرهم في مختلف فئات المجتمع لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة سفراء المسؤولية الاجتماعية.
ويعد السفراء شركاء للوزارة في إيصال رسالتها إلى المجتمع من خلال تقديم عدد من الأعمال التي تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام الشركات بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وذلك بدعمهم لبرامج الرؤية وكذلك المبادرات المرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقديم الحلول والمقترحات لحل القضايا الاجتماعية وتحويلها لمبادرات.
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