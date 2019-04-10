الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على مناطق المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على بعض مناطق المملكة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالأخوة المواطنين والمقيمن، إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزة بالمناطق الخطرة وضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.