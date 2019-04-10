السعودية | فيديو من قلب كلية بالرياض.. سيارة تدهس طالباً وتهرب

شكرا لقرائتكم فيديو من قلب كلية بالرياض.. سيارة تدهس طالباً وتهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضجّ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمقطع فيديو تداوله ناشطون سعوديون، يظهر سيارة تقوم بدهس شاب في الرياض، ومن ثم تحاول الهروب، فيما حاول شبان آخرون كانوا متواجدين في المكان اللحاق بها وإيقافها.

جرت الحادثة في الكلية التقنية بالرياض، وتظهر في الفيديو سيارة كبيرة تسير بسرعة، وتصدم شاباً كان أمامها ثم تهرب.

فيما يسقط الشاب فوراً على الأرض، وتحاول مجموعة شبان كانوا في المكان اللحاق بالسيارة لإيقافها.

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ونشر أحد الحسابات لاحقاً تفاصيل ما حدث، قائلاً إن السيارة قامت بصدم سيارتين كانتا قد أغلقتا عليها الطريق، ومن ثم أكملت طريقها وصدمت الشاب.

وأكد الحساب أن شرطة الرياض قد ألقت القبض على السائق وستتعامل مع الحادث.

كذلك أكد الحساب أن الشاب الذي صدمته السيارة ويدعى محمد قد نقل إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم، وهو الآن في حالة جيدة، ونشر صورة له أيضا.

أثار مقطع فيديو الدهس جدلاً واسعاً، وقد تفاعل المغردون مع الحادث، وأطلقوا هاشتاغ: "#دهس_طالب_في_كلية_التقنية".