السعودية .. حساب المواطن يعلن بدء إيداع المخصص لشهر إبريل الجاري

أعلن برنامج "حساب المواطن"، في المملكة العربية السعودية، اليوم، أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشھر أبريل الجاري، للمستفیدين من البرنامج .

وأشار البرنامج بحسب وسائل إعلام سعودية، إلى أن هذه الدفعة، تعتبر الدفعة الـ17 من الدعم.

وأوضح البرنامج أن عملیة الإيداع ستستمر حتى نھاية الیوم الأربعاء.

يذكر أن البرنامج كان قد أعلن في العاشر من شھر مارس الماضي، إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ16 للمستفیدين المكتملة طلباتھم بمبالغ تجاوزت 5.2 ملیار ریال لنحو 5.12 ملیون مستفید وتابع.