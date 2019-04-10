شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : أمطار ورياح مثيرة للأتربة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة،حائل،القصيم،الرياض،الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية) .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.، وحالة البحر متوسط الموج.