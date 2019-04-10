الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجال التمريض بمسمى Registered Nurse للعمل بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس وترخيص وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض من جامعة أو كلية معترف بها وحديث التخرج، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (مستوى جيد). وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://careers.sfh.med.sa/ar/

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