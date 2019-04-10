العثور على مفقود أوغندا متوفى

دبي - بواسطة محمد فارس عثرت القوات البحرية الأوغندية التي تبحث عن المفقود رجل الأعمال مذكر ناصر السبيعي، على جثته متوفى غرقاً صباح اليوم (الثلاثاء) في بحيرة فيكتوريا على بعد كيلومترين من موقع سقوطه في البحيرة.

وكشف لـ«عكاظ» ابن عم الفقيد مناحي مداد السبيعي أنه تم إخبارهم من قبل أخ المفقود وأخيه اللذين كانا موجودين مع فرقة الإنقاذ التي بدأت البحث عنه أمس الأول (الأحد)، حيث تم العثور على جثته في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت أوغندا.

أخر فيديو للسبيعي في أوغندا

مقدم بواسطة: سبق



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وكانت «عكاظ» قد نشرت قصة اختفاء المفقود السبيعي أمس الأول (الأحد).