العثور على مفقود أوغندا متوفى

وكشف لـ«عكاظ» ابن عم الفقيد مناحي مداد السبيعي أنه تم إخبارهم من قبل أخ المفقود وأخيه اللذين كانا موجودين مع فرقة الإنقاذ التي بدأت البحث عنه أمس الأول (الأحد)، حيث تم العثور على جثته في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت أوغندا.
أخر فيديو للسبيعي في أوغندا
مقدم بواسطة: سبق
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وكانت «عكاظ» قد نشرت قصة اختفاء المفقود السبيعي أمس الأول (الأحد).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.