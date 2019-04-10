، "التعاون الإسلامي" تُدين التفجير الإرهابي في شمال سيناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة سوق الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية؛ مؤكدًا تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يُدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.