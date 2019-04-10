محمد بن مسعود - الدمام - حصل على 37 مقعداً في "الكنيست" مقابل 36 لـ "جانتس" قالت "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية؛ لينال فترة ولاية خامسة قياسية. ومع فرز 96 في المئة من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو؛ على 37 مقعداً في "الكنيست"، بينما حصل حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني جانتس؛ على 36 مقعداً. بفارق مقعد واحد .. "نتنياهو" يفوز بفترة ولاية خامسة في إسرائيل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-10 قالت "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية؛ لينال فترة ولاية خامسة قياسية. ومع فرز 96 في المئة من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو؛ على 37 مقعداً في "الكنيست"، بينما حصل حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني جانتس؛ على 36 مقعداً. Advertisements 10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440 08:27 AM حصل على 37 مقعداً في "الكنيست" مقابل 36 لـ "جانتس" حصل على 37 مقعداً في "الكنيست" مقابل 36 لـ "جانتس" قالت "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية؛ لينال فترة ولاية خامسة قياسية. ومع فرز 96 في المئة من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو؛ على 37 مقعداً في "الكنيست"، بينما حصل حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني جانتس؛ على 36 مقعداً. ، بفارق مقعد واحد .. "نتنياهو" يفوز بفترة ولاية خامسة في إسرائيل ،

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