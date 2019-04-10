البحسني يوجه رسالة للحكومة الشرعية .. ماذا قال؟

قال اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بأن أمام الحكومة الشرعية مسؤلية كبيرة تجاة المحافظات المحررة.

وأضاف رسالتة عبر حديث خاص"لليمن العربي"، بأن المحافظات المحررة تعاني من صعوبات كبيرة ، إدارية ومالية وتنظمية، وبحاجة للحكومة بأن تتلمس الصعوبات التي تواجها المحافظات.



وأكمل البحسني رسالتة للحكومة الشرعية، بأنه يجب أن تقف بجانب المحافظات المحررة وأن تدعمها ميزانيتها في هذه الظروف قائلاً: نحن نقدر الصعوبات التي تواجه الحكومة، ولكن في الحد الأدني على الحكومة أن تدعم السلطة المحلية، ولا تترك السلطة المحلية في مواجهة كل الصعوبات التي تواجهها، مضيفاً ضرورة جداً أن تدعم السلطات المحلية في المحافظات مؤكداً أن هذا العمل سيعكس اجابة الأمن والاستقرار.

Advertisements