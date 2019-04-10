أمر قضائي يُعيد برنامج «زد رصيدك» إلى قناة «بداية»

أصدرته محكمة مصرية مختصة
أصدرت محكمة مصرية مختصة أمرًا قضائيًّا بوقف بث ونشر برنامج «زد رصيدك» على قناة «الميدان»، وإثبات ملكية البرنامج لقناة «بداية» المملوكة لرجل الأعمال السعودي عبدالعزيز العريفي.
وقال عبدالعزيز العريفي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، اليوم الأربعاء: «بحمد الله، صدر أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بوقف بث ونشر برنامج (زد رصيدك) على قناة (الميدان)؛ وذلك لأنه مملوك لقناة (بداية)، ونحن بانتظار تنفيذ الحكم».
ويعد برنامج «زد رصيدك»، الذي تبثه قناة بداية، من أكثر البرامج متابعةً في المملكة العربية السعودية والخليج، وحصد جائزة أكثر البرامج جماهيريةً على مستوى القنوات الخليجية والعربية في مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة.
وكان العريفي أكد في وقت سابق أن قناة «بداية» هي المالك الوحيد لبرنامج «زد رصيدك»، مشيرًا إلى أن البرنامج أُنتج وسُجِّل لصالح القناة وأودع في مكتبة الملك فهد بإدارة الإيداع النظامي، محذرًا في الوقت ذاته من محاولة استغلال هذا البرنامج خارج الإطار القانوني.
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