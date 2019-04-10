السعودية اليوم / نائبة وزير الاقتصاد في المكسيك تستقبل أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية



مكسيكو سيتي05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

استقبلت معالي نائبة وزير الاقتصاد في المكسيك الدكتورة لوس ماريا ديلامور، يوم أمس، بمقر الوزارة بمدينة مكسيكو سيتي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد الرويلي،

ورئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأهمية تنمية التبادل التجاري بينهما، وتشجيع التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات النوعية، علاوة على تبادل الوفود التجارية وتوطين الصناعات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وفي ضوء ما يجمع المملكة والمكسيك من اتفاقيات ثنائية.

//انتهى//

06:53ت م

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مكسيكو سيتي05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واساستقبلت معالي نائبة وزير الاقتصاد في المكسيك الدكتورة لوس ماريا ديلامور، يوم أمس، بمقر الوزارة بمدينة مكسيكو سيتي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد الرويلي،ورئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى الذين يزورون المكسيك حاليًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأهمية تنمية التبادل التجاري بينهما، وتشجيع التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات النوعية، علاوة على تبادل الوفود التجارية وتوطين الصناعات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وفي ضوء ما يجمع المملكة والمكسيك من اتفاقيات ثنائية.//انتهى//06:53ت م0008

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