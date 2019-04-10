السعودية اليوم / أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية يلتقون رئيس مجلس النواب المكسيكي



مكسيكو سيتي 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس النواب المكسيكي بورفيريو مونيوس ليدو، يوم أمس، في مقر مجلس النواب بمدينة مكسيكو سيتي، رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي تربط المملكة والمكسيك في مختلف المجالات، وتطلعات البلدين نحو توطيدها،

كما التقت اللجنة برئاسة المهندس محمد النقادي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفريدو فيمات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة والمكسيك، وفرص الاستثمار في البلدين، فضلاً عن دور المملكة في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين ومحاربة الاٍرهاب ونشر ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في المملكة في ظل رؤية 2030.

//انتهى//

06:48ت م

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مكسيكو سيتي 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس النواب المكسيكي بورفيريو مونيوس ليدو، يوم أمس، في مقر مجلس النواب بمدينة مكسيكو سيتي، رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى الذين يزورون المكسيك حاليًا.وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي تربط المملكة والمكسيك في مختلف المجالات، وتطلعات البلدين نحو توطيدها،كما التقت اللجنة برئاسة المهندس محمد النقادي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفريدو فيمات.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة والمكسيك، وفرص الاستثمار في البلدين، فضلاً عن دور المملكة في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين ومحاربة الاٍرهاب ونشر ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في المملكة في ظل رؤية 2030.//انتهى//06:48ت م0007

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