الأرصاد السعودية: زخات وأمطار رعدية على جدة والرياض ومتفرقة على شمال المملكة (طقس الأربعاء)

تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي بناء على تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتتزايد فرص سقوط الأمطار الرعدية الغزير على المدن الموجودة في جنوب غرب وغرب ووسط المملكة العربية السعودية، وتشمل فرص سقوط الأمطار مدينة جدة والرياض، كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على شمال المملكة.

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الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وغبار وأتربة

أما بالنسبة للرياح قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: تكون جنوبية إلى جنوبية غربية ذات سرعة معتدلة، كما أنها تنشط ويصاحبها هبوب عواصف رعدية مليئة بالغبار والأتربة، وتكون شمالية غربية سريعة ونشطة قوية على سواحل البحر الأحمر.

زخات وعواصف رعدية

وتستمر ليلا فرصة سقوط الزخات الرعدية مع الأمطار المتفاوتة الشدة على أجزاء من جنوب غرب وجنوب ووسط وشرق المملكة، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبوب العواصف الرعدية المسببة للغبار والأتربة.

تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

وتنبه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بارتفاع منسوب المياه مما يؤدي لتشكيل السيول على العاصمة الرياض ووسط المملكة، وعلى السائقين وغيرهم توخي الحذر من العاصفة الترابية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

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