قريبا بدء صرف الدفعة ال17 من حساب المواطن السعودي…تعرف على الأهداف والشروط والفئات المستحقة

قريبا يبدأ حساب المواطن السعودي في صرف الدفعة ال17 من الدعم للمستفيدين من حساب المواطن السعودي، ودعا حساب المواطن إلى سرعة من لم يستفيد من خدمات ودعم الحساب إلى سرعة التسجيل حتى يستفيد بالدعم في دفعة ابريل والتي من المتوقع لها أن تصدر خلال الايام القليلة القادمة

وكانت المملكة العربية السعودية قد قامت بعمل برنامج وطني فعال لخدمة الأسر السعودية والمواطنين، وذلك لتخفيف أعباء المعيشة من عليهم, ويسمى برنامج حساب المواطن, وسوف نتناول الحديث عن هذا الموضوع في السطور القليلة القادمة وذكر التفاصيل الخاصة به وكيفية تعامل المواطنين السعوديين معه.

تعريف برنامج حساب المواطن

هو برنامج سعودي وطني قامت المملكة السعودية بإنشائه للعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الدعم المقدم من الحكومة السعودية بشكل مباشر إلى الأسر السعودية، وحتى تقلل من الأثر المباشر أو غير المباشر الذي ينتج من التغيرات المستقبلية المختلفة والتي قد تؤدى لزيادة العبء على جزء من فئات المجتمع السعودي, وبدأ التسجيل في هذا البرنامج منذ الأول من فبراير 2017 ميلادي الموافق الأول من جمادي الأول عام 1438هجريا, حيث أدركت الحكومة مدى أهمية تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المتوسط والدخل المنخفض ليستطيعوا المعيشة في ظل التغيرات والإصلاحات التي قد تطرأ على الاقتصاد, والتسجيل في برنامج حساب المواطن يتم من خلال موقع إلكتروني رسمي, حيث يقوم الشخص بملأ نموذج التسجيل، ويعمل البرنامج على إضافة الحاصلين على المعاشات الضمانية تلقائيا, وتتضمن مصادر الدعم :دعم على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات, ودعم على أسعار موارد الطاقة بأنواعها والكهرباء والوقود .

الأهداف الرئيسية لبرنامج حساب المواطن

ضمان توجيه المنافع والخدمات التي تقدمها الحكومة للفئات المستحقة بطريقة عادلة, والتشجيع على ترشيد الاستهلاك .

القيام بالإصلاحات الأساسية التي تضمن زيادة كفاءة الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين .

تشجيع المواطنين ترشيد استهلاكهم للمياه ولكافة موارد الطاقة المختلفة .

تقليل العبء الاقتصادي الذي يصيب المواطنين نتيجة التغيرات الاقتصادية الطارئة .

حماية الأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من التغيرات الاقتصادية

الفئات المستحقة لبرنامج حساب المواطن

يوجد أقسام متعددة يقوم عليها برنامج حساب المواطنين, حتى يصل لكل فئات المجتمع المستحقة, ولضمان وصول الدعم لأكبر عدد من مواطنين المملكة العربية السعودية وتنقسم الفئات كالتالي:

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الفئة الأولى : تضم أصحاب الدخل من صفر حتى 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية : تضم أصحاب الدخل من 8700 إلى 11999 ريال سعودي .

الفئة الثالثة : تضم أصحاب الدخل من 12000 إلى 15299 ريال سعودي .

الفئة الرابعة : تضم أصحاب الدخل من 15300 إلى 20159 ريال سعودي .

الفئة الخامسة : تضم أصحاب الدخل الأكثر من 20160, وتم اعتبارهم بأنهم غير مستحقين للدعم.

الشروط المطلوبة لمستحقين برنامج حساب المواطن

لابد أن يكون المواطن سعودي الجنسية حتى يستطيع الاستفادة من برنامج حساب المواطن .

لا بد وان يكون الشخص الراغب في التسجيل بالبرنامج حامل بطاقات التنقل.

أن يكون الشخص مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يكون الشخص المستحق للدعم النقدي تواجد داخل السجون أو دار الإيواء الحكومية .

تطابق البيانات الشخص المسجل مع الجهات ذات الصلة ببرنامج حساب المواطن .

مجموع دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمارهم سواء أكبر أو أقل من 18 عاماً.

النظرة المستقبلية لبرنامج حساب المواطن

يعبر عن بدل التغيرات لدى المواطنين السعوديين, حيث تعتبر الخطوة الأولى حتى يكون البرنامج شامل جميع المساعدات والخدمات الحكومية من خلال البوابة إلكترونية واحدة.

تتيح بوابة البرنامج نظام محدد لقياس مدى الاستحقاق، لتسهيل الوصول للفئات المستحقة بكل فاعلية وشفافية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن السعودي .

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