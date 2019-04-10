محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله؛ فيصل المشعوف ابن الفريق علي محمد المشعوف - يرحمه الله - مدير شرطة منطقة مكة المكرمة (سابقًا). ويتقبل العزاء في منزلهم بمنطقة الرياض حي المنار وعلى جوالهم رقم ٠٥٠٥٣٥٦٠٢٩ ٠٥٠٤٦٣٠٦٠٧ وفاة "ابن المشعوف" مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سابقًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-10 انتقل إلى رحمة الله؛ فيصل المشعوف ابن الفريق علي محمد المشعوف - يرحمه الله - مدير شرطة منطقة مكة المكرمة (سابقًا). ويتقبل العزاء في منزلهم بمنطقة الرياض حي المنار وعلى جوالهم رقم ٠٥٠٥٣٥٦٠٢٩ Advertisements ٠٥٠٤٦٣٠٦٠٧ 10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440 01:34 AM انتقل إلى رحمة الله؛ فيصل المشعوف ابن الفريق علي محمد المشعوف - يرحمه الله - مدير شرطة منطقة مكة المكرمة (سابقًا). ويتقبل العزاء في منزلهم بمنطقة الرياض حي المنار وعلى جوالهم رقم ٠٥٠٥٣٥٦٠٢٩ ٠٥٠٤٦٣٠٦٠٧ ، وفاة "ابن المشعوف" مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سابقًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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