“العدل” تعلن بدء التقديم لوظائف كاتب عدل على المرتبة السابعة

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أعلنت وزارة العدل (وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار) عن فتح باب التقديم لوظائف بمسمى (كاتب عدل) على المرتبة السابعة.

وجاءت الوظائف حسب التخصصات المطلوبة والشروط والمتطلبات التالية:

– الشريعة

– الأنظمة

– الفقه

– فقه السنة ومصادرها

– أصول الفقه

– القضاء

– أي تخصص له علاقة بالشريعة والقضاء.

الشروط:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها من التخصصات الشرعية الموضحة أعلاه.

– لم يسبق أن صدر عليه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.

– لم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.

الوثائق المطلوبة:

– صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة).

– صورة لشهادة حسن السيرة والسلوك (معتمدة).

– إرفاق تزكيتين علميتين.

– صورة واضحة من الهوية الوطنية.

– سيتم استبعاد أي مستندات لا تكون واضحة وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://bit.ly/2D5YMOe اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/8/3هـ..، ويستمر حتى الخميس الموافق 1440/8/13هـ

