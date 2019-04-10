“العدل” تعلن بدء التقديم لوظائف كاتب عدل على المرتبة السابعة

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أعلنت وزارة العدل (وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار) عن فتح باب التقديم لوظائف بمسمى (كاتب عدل) على المرتبة السابعة.
وجاءت الوظائف حسب التخصصات المطلوبة والشروط والمتطلبات التالية:
– الشريعة
– الأنظمة
– الفقه
– فقه السنة ومصادرها
– أصول الفقه
– القضاء
– أي تخصص له علاقة بالشريعة والقضاء.
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها من التخصصات الشرعية الموضحة أعلاه.
– لم يسبق أن صدر عليه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.
– لم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.
الوثائق المطلوبة:
– صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة).
– صورة لشهادة حسن السيرة والسلوك (معتمدة).
– إرفاق تزكيتين علميتين.
– صورة واضحة من الهوية الوطنية.
– سيتم استبعاد أي مستندات لا تكون واضحة وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت.
وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://bit.ly/2D5YMOe اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/8/3هـ..، ويستمر حتى الخميس الموافق 1440/8/13هـ
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