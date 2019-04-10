4 وظائف إدارية شاغرة في شركة إيلاف

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أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. إداري موارد بشرية (جدة): شهادة الثانوية العامة.
. موظف استقبال (عدد 3 وظائف/ مكة المكرمة): شهادة الثانوية العامة..، أو شهادة الدبلوم في تخصص الفندقة.
وأوضحت الشركة..، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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