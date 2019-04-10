وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل أول التخطيط والأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، وهندسة الاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة.

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. مشرف المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

