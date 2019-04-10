رابط التقديم على وظائف برنامج يسر للتعاملات الحكومية

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أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالبرنامج بمدينة الرياض..، بمسمى (سكرتير تنفيذي Executive Secretary) لحملة درجة الدبلوم أو البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).

الشروط:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من أمس الثلاثاء 2019/04/09م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

