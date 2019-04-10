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أكد الدكتور علي معيض الشهري، استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة وأورام الرأس والرقبة بكلية الطب جامعة الملك خالد..، على أهمية ممارسة بعض التمارين لمن يعانون من حالات الدوران الحميد. وقال الشهري عبر “تويتر”: “هناك عدة تمارين لمعالجة حالات الدوران الحميد الذي يحدث في أوضاع معينة”. ونشر صورة توضح كيفية وعدد مرات التمارين المطلوبة لهؤلاء المرضى.





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كانت هذه تفاصيل خبر خطوات بسيطة.. إليك تمارين معالجة «الدوران الحميد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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