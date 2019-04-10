مصادر: القبض على داهس طالب كلية السياحة بالرياض

أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على داهس طالب كلية السياحة والفندقة بالرياض أمس الثلاثاء.



وقال الشاهد على الواقعة صالح الرويحان (صديق الطالب الشمري)، لـ«عاجل»، إنهما الآن في قسم العليا لاستكمال الإجراءات الأمنية.



وكان الطالب محمد الشمري، تعرض للدهس أمام كلية السياحة والفندقة (كلية لوريت).



وذكر شاهد عيان يدعى عبدالله الشمري، لـ«عاجل» أنه عندما خرج هو وزملاؤه من مبنى الكلية باتجاه المواقف في وقت البريك، رأى سيارة من نوع «فورد فلكس» عنابي، تتوجه بسرعة فائقة نحو زميله محمد الشمري، وتدهسه أمامهم.



وأضاف أنه نقل الهلالُ الأحمرُ الطالبَ المصابَ إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.



من جانبه، كشف الطالب محمد الشمري الذي أصيب في الحادث لـ«عاجل»، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان يحاول تهدئة صاحب السيارة الذي أصيب بحالة هستيرية من جراء تعثره في الخروج بسيارته؛ نظرًا إلى اعتراض أحد الأشخاص طريقه.



وأضاف الطالب المصاب أن قائد المركبة أصيب بحالة هستيرية؛ حيث صدم جميع السيارات التي كانت أمامه، وتابع قائلًا إنه قطع الطريق وحاولت تهدئته، «إلا أنه صدمني بقوة».



وأضاف الطالب: «كانت هناك سيارة متوقفة أمام سيارة مَن دهسني، ووضع صاحب السيارة المتوقفة رقم هاتفه عليها للاتصال به لو كانت سيارته تغلق الطريق».



وفي السياق نفسه، قال صالح الريحان صديق الطالب المصاب، إن قائد المركبة التي دهست محمد «كان يصدم السيارات التي أمامه؛ حيث تضررت سياراتنا جميعًا، وبلَّغنا الجهات الأمنية»، موضحًا أن صاحب السيارة شاب في العشرينيات من عمره ولا يدرس معهم في الكلية.