حساب المواطن يبدأ صرف دعم شهر أبريل للمستفيدين

الإيداع مستمر حتى نهاية اليوم

بدأ برنامج «حساب المواطن»، فجر اليوم الأربعاء، صرف الدفعة السابعة عشرة للمستفيدين من الدعم النقدي.



وأفاد الحساب الرسمي للبرنامج في موقع تويتر، بأنَّه «بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصَّص لشهر أبريل، للمستفيدين المكتملةِ طلباتُهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله».



وأكد عدد من المدوِّنين السعوديين أن الدفعات النقدية المخصصة لهم، أودعت في حساباتهم البنكية بالفعل، فيما يترقّب آخرون الأمر نفسه خلال ساعات اليوم.



ولم ينشر حساب المواطن تفاصيل الدفعة الجديدة، لكن الدفعات متقاربة، وتشمل كل شهر نحو 12 مليون مستفيد، مستقلين أو تابعين لرب أسرة.



ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدَّم للفرد المستقل شهريًّا 300 ريال، فيما يُراوِح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.



ويعتمد «حساب المواطن» -الذي يستهدف تعويض المستفيدين المنخفضي والمتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة المضافة- في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

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