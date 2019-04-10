بالأسماء.. الفائزون والفائزات بجائزة «الحديثي» للتميز بتعليم البكيرية

رعى الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي، اليوم الثلاثاء، حفل جائزة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحديثي وأبنائه للأداء التعليمي المتميز بتعليم البكيرية في منطقة القصيم، في دورته الأولى للعام 1439-1440هـ، بالقاعة الثقافية في فندق رمادا، بحضور مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، والشيخ فهد بن عبدالله الصغير قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالقصيم، والقيادات التعليمية وعدد من الأهالي.

وأعرب الشيخ عبدالرحمن الحديثي، عن شكره وتقديره لإدارة تعليم البكيرية على جهودهم المبذولة في إبراز المتميزين والمتميزات، وأعلن برفع سقف الجائزة إلى 200 ألف ريال سنوياً ليتضمن الطلاب والطالبات والموظفين والموظفات في الأعوام القادمة.

من جانبه، قال مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد الراجح، إن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز والتحسين المستمر في الأداء التعليمي، وإبراز المتميزين والمتميزات والاحتفاء بتميزهم وتقديرهم، بالإضافة لتفعيل آليات التطوير لمنسوبيها بصفة مستمرة، مما يخلق جواً إيجابياً للمنافسة نحو التميز.

وأشار الدكتور الراجح، إلى دور الجائزة في شحذ همم منسوبي ومنسوبات الإدارة، مقدماً شكره وتقديره لراعي الجائزة للشيخ عبدالرحمن الحديثي وأبنائه على ما يقدمونهم من عطاءات تخدم العملية التعليمية، وكذلك الشكر لمركز التميز في مقدمتهم رئيس المركز محمد بن صالح الزبن، على جهودهم المبذولة في إخراج هذا الحفل المتميز، ومن ثم شاهد الجميع فيلماً يحكي عن الجائزة، بعد ذلك عُرض أوبريت التميز.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المتميزين والمتميزات والمحكمين والمحكمات والمشاركين والمشاركات، حيث اشتملت الجائزة على أربع فئات جاءت على النحو التالي:

ـ فئة المعلم (للرجال)

الأول المعلم محمود بن حمزة سمان من مدرسة ثانوية الفويلق، الثاني المعلم سلمان بن ضويحي الحربي من مدرسة ابتدائية الخطيب البغدادي، الثالث المعلم عبيد بن هويل المعيلي من مدرسة ثانوية الفويلق.

ـ فئة المعلم (للنساء)

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الأولى المعلمة سهى بنت علي الصالحي من مدرسة ثانوية ساق، والثانية المعلمة مريم بنت عبدالعزيز الحمّاد من مدرسة الثانوية الأولى، والثالثة المعلمة أسماء بنت صالح السحيباني من مدرسة الثانوية الأولى.

ـ فئة التميز المدرسي (للنساء)

الأولى قائدة مدرسة ثانوية الهلالية موضي بنت إبراهيم الحميدان، والثانية قائدة مدرسة الابتدائية الأولى في الهلالية هند بنت سليمان الحميدان، والثالثة قائدة مدرسة الابتدائية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم في البكيرية وفاء بنت عبدالعزيز التركي.

ـ فئة المشرف التربوي للبنات

وفاز بها أمل بنت محمد الفريح من قسم شؤون المعلمات.

فيما تم تكريم لجان التحكيم بشهادات ودروع تذكارية وهم: حمد بن سليمان الراجحي، وعائشة بنت حمد الحسون، ووليد بن علي المحسن، ومزنة بنت عبدالله الدغماني، وصالح بن عبدالله الهويريني، ومنيرة بنت محمد الفريح، وحصة بنت صالح العقيلي، وهيا بنت علي الحضيف.

كما تم تكريم المشاركين والمشاركات في أعمال الجائزة بشهادات ودروع تذكارية وهم مشرفة التميز والمشرفة التربوية منى بنت سالم الجري، ونشمية الحربي، ونوف بنت صالح الحضيف من مدرسة ابتدائية التحفيظ في الفويلق، وصالح بن سليمان السلطان من مدرسة ابتدائية القادسية، وميعاد بنت حمد الصيخان من مدرسة مجمع التحفيظ، ومشرفة مركز تدريب الطالبات ريم بنت سعد الحامد، ومحمد بن عبدالله الخزيم من مدرسة ابتدائية سعود الكبير.

بالإضافة لتكريم المشاركين من قادة وقائدات المدارس بشهادات شكر، وهم: قائد مدرسة ابتدائية الأنصار في الهلالية سليمان بن عبدالرحمن الهويريني، وقائد مدرسة ثانوية الفويلق عبدالرحمن بن عبدي البشري، وقائد مدرسة ابتدائية عمر بن عبدالعزيز عبدالله بن محمد الحديثي، وقائدة مدرسة الابتدائية الأولى في ساق، حنان بنت عبدالرحمن الحوشاني، وقائدة مدرسة الثانوية الأولى في البكيرية، لينة بنت عبدالله السديس، وقائدة مدرسة الابتدائية الأولى في الضلفعة، منيرة بنت عذال الحربي.

كما كرمت المعلمات اللاتي حققن درجة التميز، وهن: المعلمة نادية بنت عبدالعزيز حدادي من مدرسة الثانوية الثانية، والمعلمة نورة بنت سليمان القضيبي من مدرسة مجمع التحفيظ، والمعلمة أسماء بنت خالد السبيل من مدرسة ثانوية أنجال المستقبل، والمعلمة حصة بنت إبراهيم الشمالي من مدرسة الابتدائية السابعة.