بالصور.. شرطة المدينة تعقد ورشة عمل لنظام شموس

دشن مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل، اليوم، ورشة عمل ( لنظام شموس) في قاعة الأمير سلطان للخدمات الاجتماعية، والتي نظمها مركز المعلومات الوطني والغرفة التجارية بالمنطقة، إنفاذًا لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي .

وتخلل الورشة مشاركة الجهات المختصة لرصد الملاحظات والمرئيات من ملاك المنشآت على النظام لمعالجتها في مرحلة تطوير النظام، وكذلك رفع الحس الأمني لدى الملّاك ومدى أهمية العمل به .