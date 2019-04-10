بالصور.. شرطة المدينة تعقد ورشة عمل لنظام شموس

تهدف لرفع الحس الأمني لدى الملّاك
دشن مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل، اليوم، ورشة عمل ( لنظام شموس) في قاعة الأمير سلطان للخدمات الاجتماعية، والتي نظمها مركز المعلومات الوطني والغرفة التجارية بالمنطقة، إنفاذًا لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي .
وتخلل الورشة مشاركة الجهات المختصة لرصد الملاحظات والمرئيات من ملاك المنشآت على النظام لمعالجتها في مرحلة تطوير النظام، وكذلك رفع الحس الأمني لدى الملّاك ومدى أهمية العمل به .
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