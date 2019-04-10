اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل توترات التجارة وخفض توقعات النمو العالمي



نيويورك 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واس

تراجعت بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء بفعل الأسهم الصناعية الشديدة التأثر بالتجارة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 190.44 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 26150.58 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.57 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 2878.2 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 44.61 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 7909.28 نقطة>

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