سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في محافظة شمال سيناء



جدة 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واس

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في منطقة سوق الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية،

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداٌ تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وجدّد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

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